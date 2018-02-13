وزير الخارجية الايطالي : ندعم الجهود ضد استغلال الأطفال
عسكرياً .
الثلاثاء ، 13- 02- 2018 - 15:18:00
روما 13 فبراير 2018 ( وال )- قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن " الوزير
ألفانو " في اليوم الدولي لمناهضة استغلال الأطفال عسكرياً ، أعاد تأكيد
التزام إيطاليا بحقوق الطفل ، وجدد الدعوة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدات
الأمم المتحدة ذات الصلة .
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم عن بيان لمقر الخارجية ،
قصر (فارنيزينا)، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي " أنجيلينو
ألفانو " قال ( إن العدد الهائل من الاطفال الذين يسقطون ضحايا للمتاجرين
بالبشر والجماعات المسلحة والارهابيين ، يجب ان يحفز المجتمع الدولي على
اتخاذ اجراءات فورية ومتماسكة ) .
وأضاف " ألفانو " نؤكد للأمم المتحدة أهمية بذل جهد مشترك من جانب
جميع الجهات الفاعلة ، حكومات ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية والمجتمع
المدني ، لكي يتم القضاء على هذه الظاهرة وتحرير ضحاياها وإعادة إدماجهم
في المجتمع ومعاقبة المسؤولين عنها .
...( وال )...