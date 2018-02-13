وزير الخارجية الايطالي : ندعم الجهود ضد استغلال الأطفال عسكرياً .





روما 13 فبراير 2018 ( وال )- قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن " الوزير

ألفانو " في اليوم الدولي لمناهضة استغلال الأطفال عسكرياً ، أعاد تأكيد

التزام إيطاليا بحقوق الطفل ، وجدد الدعوة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدات

الأمم المتحدة ذات الصلة .

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم عن بيان لمقر الخارجية ،

قصر (فارنيزينا)، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي " أنجيلينو

ألفانو " قال ( إن العدد الهائل من الاطفال الذين يسقطون ضحايا للمتاجرين

بالبشر والجماعات المسلحة والارهابيين ، يجب ان يحفز المجتمع الدولي على

اتخاذ اجراءات فورية ومتماسكة ) .

وأضاف " ألفانو " نؤكد للأمم المتحدة أهمية بذل جهد مشترك من جانب

جميع الجهات الفاعلة ، حكومات ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية والمجتمع

المدني ، لكي يتم القضاء على هذه الظاهرة وتحرير ضحاياها وإعادة إدماجهم

في المجتمع ومعاقبة المسؤولين عنها .

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