وكيل وزارة الخارجية يستقبل سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا في زيارة مجاملة .





طرابلس 13 فبراير 2018 (وال)- استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون

السياسية بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي بمقر الوزارة بطرابلس اليوم

سفير دولة بنغلاديش الشيخ اسكندر علي والوفد الملرافق له وذلك في زيارة

مجاملة .

وتم خلال اللقاء التطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها

بما يخدم المصلحة المشتركة .

وعبراسكندر خلال اللقاء عن سعادته بتعيينه سفيرا لبلاده لدى ليبيا ،

مؤكدا أنه سيقوم بكل مامن شأنه تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات

كافة .

(وال)