وكيل وزارة الخارجية يستقبل سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا في زيارة مجاملة .الثلاثاء ، 13-02-2018 - 15:05:00



طرابلس 13 فبراير 2018 (وال)- استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون
السياسية بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي بمقر الوزارة بطرابلس اليوم
سفير دولة بنغلاديش الشيخ اسكندر علي والوفد الملرافق له وذلك في زيارة
مجاملة .
وتم خلال اللقاء التطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها
بما يخدم المصلحة المشتركة .
وعبراسكندر خلال اللقاء عن سعادته بتعيينه سفيرا لبلاده لدى ليبيا ،
مؤكدا أنه سيقوم بكل مامن شأنه تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات
كافة .
(وال)

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