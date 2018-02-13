وكيل وزارة الخارجية يستقبل سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا في زيارة
مجاملة .
الثلاثاء ، 13- 02- 2018 - 15:05:00
طرابلس 13 فبراير 2018 (وال)- استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون
السياسية بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي بمقر الوزارة بطرابلس اليوم
سفير دولة بنغلاديش الشيخ اسكندر علي والوفد الملرافق له وذلك في زيارة
مجاملة .
وتم خلال اللقاء التطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها
بما يخدم المصلحة المشتركة .
وعبراسكندر خلال اللقاء عن سعادته بتعيينه سفيرا لبلاده لدى ليبيا ،
مؤكدا أنه سيقوم بكل مامن شأنه تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات
كافة .
(وال)