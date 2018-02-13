الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 13 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

*ملخص عام.

تبقى درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا مع توقع حدوث تقلبات

جوية بداية من يوم الخميس على مناطق الشمال الشرقي .



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس والرياح جنوبية غربية

إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة

والغبار ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (20-15) درجة مئوية .



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر

والرياح جنوبية غربية إلى غــربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (20-16) درجة مئويـة ولاتتجاوز (15) درجة

على الجبل الاخضر , مع توقع حدوث تقلبات جوية يوم الخميس مصحوبة برياح

قوية وانخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق قد

يصحبها خلايا من السحب الرعدية .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة بينما

تكون جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على غدامس والحمادة

ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (16-20) درجة مئوية .



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى قليلة السحب على السرير والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (16-20) درجة مئوية .

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