النشرة البحرية المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 13 فبراير 2018 ( وال )- الأحوال البحرية المتوقعة على ليبيا

اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني

للأرصاد الجوية.

*الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت.

السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة مع سقوط أمطار على طول الساحل ،

الريح باش الى غربى يتحول مساء اليوم الى شرش سرعته اليوم مابين (10 -

20) عقدة ، إرتفاع الموج هذا اليوم يتراوح ما بين (1.00-1.75) متر ،

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين

(15-16) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر .



*الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .

السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة ،

الريح غربى الى شرش سرعته مابين (05 - 20) عقدة إرتفاع الموج يتراوح ما

بين (1.25-2.50)متر يصل صباح اليوم الى (3.25)متر على ساحل شحات ، البحر

قليل الاضطراب الى مضطرب صباح اليوم على ساحل شحات ، درجة حرارة سطح

البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء

سقوط المطر.

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