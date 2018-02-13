النشرة البحرية المتوقعة على ليبيا .
الثلاثاء ، 13- 02- 2018 - 14:14:00
طرابلس 13 فبراير 2018 ( وال )- الأحوال البحرية المتوقعة على ليبيا
اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني
للأرصاد الجوية.
*الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت.
السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة مع سقوط أمطار على طول الساحل ،
الريح باش الى غربى يتحول مساء اليوم الى شرش سرعته اليوم مابين (10 -
20) عقدة ، إرتفاع الموج هذا اليوم يتراوح ما بين (1.00-1.75) متر ،
البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين
(15-16) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر .
*الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .
السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة ،
الريح غربى الى شرش سرعته مابين (05 - 20) عقدة إرتفاع الموج يتراوح ما
بين (1.25-2.50)متر يصل صباح اليوم الى (3.25)متر على ساحل شحات ، البحر
قليل الاضطراب الى مضطرب صباح اليوم على ساحل شحات ، درجة حرارة سطح
البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء
سقوط المطر.
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