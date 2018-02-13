انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا في مدينة سبها .



بنغازى 13 فبراير 2018 (وال بنغازى)- تتواصل ببلدية سبها الأثنين اعمال

المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا الذي تنظمه جامعة سبها .

وينظم المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع هيأة أبحاث

العلوم الطبيعية والتكنولوجيا التي تأسست في ليبيا عام 1979 .

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الأول للعلوم في سبها محمد

ارحيم إن المؤتمر يهدف إلى تشجيع البحث العلمي في مجال التكنولوجيا، التي

تدخل في العديد من الاختصاصات الصحية والإدارية وغيرها من المجالات التي

تهم الإنسان" .

وأضاف ارحيم "أن المؤتمر استقبل حوالي 200 ورقة علمية من أعضاء هيأة

تدريس من جامعات طرابلس والزاوية والخمس، موضحاً بأن المؤتمر شهد مشاركة

علمية من مركز بحوث التقنيات الحيوية" .

يُشار إلى أن أعمال المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا، ستتواصل

حتى يوم .

فرع وال بنغازى