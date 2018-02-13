حريق يشب بمركز لاستقبال المهاجرين في مدينة سردينيا الايطالية.الثلاثاء ، 13-02-2018 - 10:36:00



روما 13 فبراير2018 (وال) - قالت مصادر أمنية إيطالية إن حريقا اندلع
خلال الليلة الماضية في مبنى مخصص لإستقبال المهاجرين بسردينيا .
وأضافت المصادر ذاتها "أن مركزعمليات الإطفاء والإنذاراستقبل الليلة
الماضية بلاغا بوقوع الحريق فهرع إلى المبنى بمساعدة من رجال الشرطة
والاسعاف ،مبينة أنه لم تقع أية إصابات.
وخلصت المصادر إلى القول إنه "تم اخلاء المبنى وعملت فرق الاطفاء على
إخماد النيران وتأمين المركز، مشيرة إلى أن "التحقيقات تجري حاليا لمعرفة
اسباب الحريق".
...(وال) ...

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
المجموعة العربية باليونسكو برئاسة ليبيا تلتقي المديرة العامة الجديدة للمنظمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا