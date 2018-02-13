حريق يشب بمركز لاستقبال المهاجرين في مدينة سردينيا الايطالية.





روما 13 فبراير2018 (وال) - قالت مصادر أمنية إيطالية إن حريقا اندلع

خلال الليلة الماضية في مبنى مخصص لإستقبال المهاجرين بسردينيا .

وأضافت المصادر ذاتها "أن مركزعمليات الإطفاء والإنذاراستقبل الليلة

الماضية بلاغا بوقوع الحريق فهرع إلى المبنى بمساعدة من رجال الشرطة

والاسعاف ،مبينة أنه لم تقع أية إصابات.

وخلصت المصادر إلى القول إنه "تم اخلاء المبنى وعملت فرق الاطفاء على

إخماد النيران وتأمين المركز، مشيرة إلى أن "التحقيقات تجري حاليا لمعرفة

اسباب الحريق".

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