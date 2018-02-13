كوريا الشمالية تقول انها عاجزة عن سداد دين أممي بسبب العقوبات.





الامم المتحدة 13 فبراير 2017 (وال) - أعلنت الأمم المتحدة ان كوريا

الشمالية أبلغتها أن العقوبات التي فرضها عليها مجلس الامن الدولي في

2017 تحول دون سدادها دينا للمنظمة الدولية بقيمة 121 ألفا و500 دولار

أمريكي.

وذكرت البعثة الدبلوماسية في الأمم المتحدة في بيان لها أمس الإثنين "

ان العقوبات "غير الشرعية" المفروضة على بيونغ يانغ تحول دون وفائها

بالتزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إن المنظمة الدولية

أجرت الجمعة محادثات مع البعثة الكورية الشمالية المعتمدة لديها تناولت

هذه المسألة وتعهّد خلالها المسؤولون الأمميون مساعدة بيونغ يانغ على

إيجاد طريقة تتيح لها دفع هذه المستحقات المالية.

واضاف "دوجاريك" ان احد الحلول المتاحة هو ان تفتح كوريا الشمالية

حسابا لدى مصرف "يو ان فدرال كريديت يونيون" التابع للأمم المتحدة والذي

تمر عبره تحويلات العديد من موظفي الامم المتحدة.

وتواجه الدول التي لا تسدد مستحقاتها المالية للامم المتحدة خطر

حرمانها من حق التصويت في الجمعية العامة اذا ما تراكمت هذه الديون لأكثر

من سنتين.

وحاليا هناك ثماني دول محرومة من حق التصويت في الجمعية العامة بسبب

عدم سدادها مستحقاتها المالية، وهي: ليبيا واليمن وفنزويلا وجمهورية

أفريقيا الوسطى والدومينيكان وغينيا الاستوائية وغرينادا وسورينام.



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