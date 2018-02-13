توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الزيتونة ومركز تطوير الإعلام الجديد .





طرابلس 12 فبراير 2018 (وال)- تم صباح أمس توقيع اتفاقية

تعاون بين جامعة الزيتونة بترهونة ومركز تطوير الإعلام الجديد التابع

لحكومة الوفاق الوطني .

وحضر حفل توقيع الاتفاقية رئيس جامعة الزيتونة والكاتب العام

للجامعة ورئيس مجلس الإدارة بمركز تطوير الإعلام الجديد وعدد من مدراء

الإدارات والأقسام بالمركز وممثلين عن مركز البحوث و الدراسات

الإستراتيجية وعميد كلية الفنون والإعلام جامعة الزيتونة ورئيس قسم

الإعلام بالكلية ورئيس قسم الوسائل التعليمية بالكلية ومدير إدارة

العلاقات والإعلام بالمجلس البلدي ترهونة ومدير مكتب الإعلام بالجامعة

.

ونصت الاتفاقية على إقامة تعاون مشترك بين الجامعة والمركز في إطار

المسؤولية والدعم المعرفي والإعلامي في مجالات التدريب والتأهيل والتطوير

في المجال الإعلامي لطبة كلية الفنون والإعلام جامعة الزيتونة .

كما نصت على التعاون المشترك في مجال البحوث والدراسات الإستراتيجية

والإعلامية ،وتبادل الدراسات والتقارير مع مراعاة حقوق الملكية فيما يتم

تداوله بينهما من انتاج علمي وفكري و المشاركة في تنظيم وعقد الندوات

وورش العمل والمؤتمرات وحلقات النقاش ،و تبادل المعرفة والتجارب

الإعلامية وفقا للنظم القانونية المعمول بها في البلاد .. بالإضافة إلى

تبادل البيانات والصور والمعلومات الإعلامية ،واتخاذ مبادرات مشتركة

للتعاون في مجال بناء القدرات الذاتية بما يلبي حاجة طلبة كلية الفنون

والإعلام بالجامعة .

... وال ...