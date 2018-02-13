النائب بالمجلس الرئاسى" احمد معيتيق " يجتمع بعميد بلدية الشرقية بالجنوب .





طرابلس 13 فبراير 2018 ( وال )- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق "أحمد معيتيق"، ظهر امس الاثنين بعميد بلدية " الشرقية" بالجنوب "

امحمد العربي الطاهر"، وأعضاء المجلس البلدي وأعيان المنطقة، بحضور وكيل

وزارة المواصلات " عبدالمطلب البدوي".

وقدم عميد البلدية خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الوزراء المشاكل

والصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية وأدت لتدني مستوى الخدمات بمختلف

المجالات لاسيما الصحية لعدم وجود مستشفى قروي والانقطاع المستمر في

الكهرباء، بالإضافة لعدم وجود فصول دراسية مناسبة بسبب عدم التزام شركات

المقاولات بتنفيذ المدارس المقترحة.

كما تم التطرق الى مشكلة الطرق البرية المتهالكة التي جعلتها في عزلة عن

المناطق المجاورة. بالإضافة للنقص في المياه الصالحة للشرب،ومناقشة

المشاكل المترتبة عن عدم ضبط الحدود الجنوبية.

فيما أبدى النائب تفهمه لمعاناة سكان البلدية بسبب ضعف الإمكانيات، وأكد

بأنه سيقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعاب التي تعاني

منها المنطقة حتى تتمكن البلدية من تقديم خدماتها للمواطن وفق الإمكانات

المتاحة.

...( وال )....