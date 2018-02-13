مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شرق قلقيلية.





قلقيلية 13-فبراير-2018 (وال) - خط مستوطنون، اليوم الثلاثاء، شعارات

عنصرية ضد العرب والفلسطينيين على جدران المنازل، والمركبات، وحطموا

مركبة لأحد المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية جيت شرق قلقيلية.

وذكر شهود عيان لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن مستوطني البؤرة

الاستيطانية "جلعاد" اقتحموا قرية جيت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية،

وقاموا بأعمال عربدة، وتخريب في شوارعها، قبل أن يقوموا بكتابة الشعارات

المعادية، وتكسير مركبة لأحد المواطنين.

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