مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شرق قلقيلية.الثلاثاء ، 13-02-2018 - 09:08:00



قلقيلية 13-فبراير-2018 (وال) - خط مستوطنون، اليوم الثلاثاء، شعارات
عنصرية ضد العرب والفلسطينيين على جدران المنازل، والمركبات، وحطموا
مركبة لأحد المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية جيت شرق قلقيلية.
وذكر شهود عيان لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن مستوطني البؤرة
الاستيطانية "جلعاد" اقتحموا قرية جيت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية،
وقاموا بأعمال عربدة، وتخريب في شوارعها، قبل أن يقوموا بكتابة الشعارات
المعادية، وتكسير مركبة لأحد المواطنين.
...(وال) ...

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
المجموعة العربية باليونسكو برئاسة ليبيا تلتقي المديرة العامة الجديدة للمنظمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا