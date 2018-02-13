الحزب الحاكم في جنوب افريقيا يقرر إقالة زوما من منصبه كرئيس للبلاد.





جوهانسبرغ 13-فبراير 2018 (وال) - قرر حزب "المؤتمر الوطني الافريقي"

الحاكم في جنوب أفريقيا، فجر اليوم الثلاثاء، في ختام محادثات ماراثونية

إقالة الرئيس جاكوب زوما من منصبه كرئيس للبلاد، بعدما فشلت الضغوط التي

مارسها على الرئيس لإقناعه بالاستقالة، كما أفادت وسائل اعلام جنوب

افريقية.

ونقلاعن وكالة الانباء الفرنسية قالت وسيلتا اعلام مستقلتان " إن المجلس

الوطني التنفيذي المؤلف من 107 أعضاء والذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في

الحزب خلص فجرا في ختام اجتماع خارج العاصمة بريتوريا الى اعفاء زوما من

مهامه الرئاسية.

ولم يصدر اي اعلان رسمي عن "المؤتمر الوطني الافريقي" بهذا الصدد.

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