قوات الاحتلال تفتش منازل وتنصب حواجزعسكرية في الخليل.الثلاثاء ، 13-02-2018 - 08:53:00



الخليل 13 فبراير2018 (وال) - فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم
الثلاثاء، عددا من منازل المواطنين في بلدة صوريف، ونصبت حواجز عسكرية
على مداخل محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف شمال
غرب الخليل، وفتشت عدة منازل.
وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت
حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي اذنا، وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل
الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في
بطاقات المواطنين، مما تسبب في إعاقة مرورهم.
...(وال)...

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