سيالة يناقش مع الغندور ملفات الهجرة غير القانونية والتعاون الاقتصادي والاستثمارات الليبية بالسودان .الإثنين ، 12-02-2018 - 22:01:00

سيالة يناقش مع الغندور ملفات الهجرة غير القانونية والتعاون الاقتصادي والاستثمارات الليبية بالسودان .أسطنبول 12 فبراير 2018 ( وال ) - إلتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة باسطنبول اليوم الاثنين مع البروفسور إبراهيم الغندور وزير خارجية جمهورية السودان الشقيق وذلك على هامش أجتماعات المؤتمر الوزاري للمراجعة الأفريقي التركي الثاني .
وقال المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين بحثا أهمية التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، كما تطرقا إلى ملف الهجرة غير القانونية و كذلك التعاون الاقتصادي المتضمن التبادل التجاري و الأستثمارات الليبية بجمهورية السودان بالإضافة إلى تشجيع العمل على تطوير فاعلية أداء الأمانة العامة للتكامل الليبي السوداني المشترك .
كما أستعرض سيالة والغندور المستجدات السياسية الراهنة في الأزمة الليبية ، وناقشا القضايا ذات الأهتمام المشترك و القضايا الإقليمية والدولية الراهنة .


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