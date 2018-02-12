سيالة يبحث مع وزير الشؤون الخارجية في تشاد ملفات الهجرة غير القانونية وتأمين الحدود ومكافحة التهريب .

اسطنبول 12 فبراير 2018 ( وال ) - إلتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة باسطنبول اليوم الاثنين مع وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي و التعاون الدولي في جمهورية تشاد شريف زين وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري للمراجعة الأفريقي التركي الثاني .

ووفقا للمكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد بحث الوزيران العلاقات الليبية التشادية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين .

وتناول الجانبان القضايا ذات الإهتمام المشترك وتطرقا إلى ملفات الهجرة غير القانونية وتأمين الحدود ومكافحة التهريب بشتى أنواعه عبر الحدود المشتركة بين البلدين بالإضافة إلى التعاون في المجالات المتنوعة مثل التبادل التجاري و الأستثمارات و التعليم والمواصلات و النقل بما فيه النقل البري والنقل الجوي .

و استعرض سيالة الجهود التى تبذلها حكومة الوفاق الوطني لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي .

كما وجه الطرفان بتبادل الزيارات للمسؤولين الحكوميين و غيرهم في العاصمتين طرابلس و أنجامينا لتعزيز علاقات الجوار والأخوة وتثمينا للعلاقات بين الشعبين الليبي والتشادي .

وأكدا على اهمية إعطاء دفعة جديدة للتعاون المنشود بين ليبيا وتشاد بما يخدم مصلحة البلدين .



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