فريق الاتحاد يتوج بالكأس الممتازة لكرة اليد للموسم 2016-2017.





طرابلس 12 فبراير 2018 (وال)- توج فريق نادي الاتحاد لكرة اليد

بالكأس الممتازة (السوبر) وذلك في الاحتفالية التي أقامها الاتحاد الليبي

لكرة اليد مساء اليوم الاثنين بقاعة 17 فبراير للألعاب بالمدينة الرياضية

بطرابلس، في ختام منافسات الموسم الرياضي للعبة 2016-2017.

وتسلم فريق نادي الاتحاد لكرة اليد الكأس الممتازة بعد انتهاء

اللقاء الودي الذي جمعه مع فريق نادي اتحاد الشرطة الرياضي، وعدم حضور

فريق النجمة الطرف الثاني لهذه المباراة التي كانت مقررة مساء اليوم

بقاعة 17 فبراير للألعاب بالمدينة الرياضية.

وكان فريق الاتحاد لكرة اليد قد توج بلقبي بطولة الدوري والكأس

للموسم الرياضي 2016-2017 .

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها فريق نادي الاتحاد

لكرة اليد بالكأس الممتازة، بعد عامي 2008 و2014 .

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