التعاون يفوز على الأنوار (1-0) في الدوري الممتاز لكرة القدم.



طرابلس 12 فبراير 2018 (وال)- حقق فريق التعاون فوزا مهما على حساب

فريق الأنوار بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم

الاثنين بملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية (إياب) لفرق

المجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع فريق التعاون رصيده إلى 15 نقطة من ثماني مباريات،

ويحتل المركز الثالث مؤقتا، وبقي فريق الأنوار برصيده السابق 11 نقطة من

نفس عدد المباريات في المركز الرابع مؤقتا.

وأسفرت نتائج مباراتي أمس الأحد من الدوري الممتاز عن فوز فريق

النجمة على فريق القرضابية بنتيجة (2-0)، والتي أقيمت بملعب سبها، ضمن

منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى.

وبذلك يرفع فريق النجمة رصيده إلى 7 نقاط من ثماني مباريات في

المركز السادس مؤقتا، وبقي فريق القرضابية برصيده السابق نقطة واحدة في

المركز الأخير.

وعلى ملعب شهداء بنينا تفوق فريق النصر على فريق خليج سرت بنتيجة

(3-1) ضمن منافسات الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية.

وبهذه النتيجة يحقق فريق النصر النقطة 14 في رصيده من سبع مباريات في

المركز الثاني مؤقتا، ويتجمد رصيد خليج سرت عند النقطة السادسة بنفس عدد

المباريات في المركز الخامس مؤقتا.

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