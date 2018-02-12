الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يعرض برنامجه العام لسنة 2018.





طرابلس 12 فبراير 2018 (وال)- عرض الاتحاد الليبي لبناء الأجسام برنامجه

العام لسنة 2018 في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، والذي يتضمن بطولات الاتحاد

الداخلية والخارجية للعام 2018 من بينها بطولة ليبيا للفيتنس في أبريل

القادم وبطولة ليبيا للصالات الخاصة في مايو القادم وبطولة ليبيا للأجسام

والكلاسيك على صعيد الناشئين والكبار والماستر في سبتمبر القادم وبطولة

الجائزة الكبرى في نسختها السادسة خلال شهر ديسمبر القادم.

ويتضمن النشاط الخارجي المشاركة في بطولة أفريقيا بتونس وبطولة العرب،

وأيضا بطولة العالم للفيتنس في بولندا خلال أكتوبر القادم، وبطولة العالم

بإسبانيا في نوفمبر القادم، وبطولة البحر المتوسط في ديسمبر.

ويشمل برنامج الاتحاد أيضا دورات تأهيل للحكام في الفيتنس، وفي الإدارة

الرياضية، وصقل الحكام، وكذلك مكافحة المنشطات.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال "عادل القريو" رئيس الاتحاد أنه سيتم

تبني عدد من الرياضيين المتميزين، وستمنح مكافآت مالية جيدة للمتفوقين

بالبطولات المحلية، ستصل إلى 15 ألف دينار للبطل، والترتيب الثاني 10

آلاف دينار، والثالث 5 آلاف دينار،

ومكافآت مجزية لمن يتوج بميدالية في بطولات الألعاب الأفريقية والعالم

ومستر أوليمبيا.



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