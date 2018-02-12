قرارات مهمة في أول اجتماع للجنة الأولمبية بعد إعادة انتخاب مجلس إدارتها.





طرابلس 12 فبراير 2018 (وال)- عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد

اجتماعا مطولا بطرابلس أمس الأحد بحضور رئيس المجلس الدكتور "جمال

الزروق" وأعضاء مجلس الإدارة الجدد.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المهمة، من بينها ملف

تنقيح النظام الأساسي للجنة الأولمبية مع تشكيل لجنة برئاسة النائب

الثاني "علي صابر" لتولي الأمر، مع منح اللجنة ستة أشهر لعرض نتائجها على

مجلس الإدارة ثم اعتماده من الجمعية العمومية.

وتم تشكيل لجنة أخرى لإعادة النظر في النظام الأساسي الموحد للاتحادات

الرياضية، ولجنة أخرى برئاسة "جمال الزروق" لتعديل الهيكل التنظيمي للجنة

الأولمبية ولجنة لمعالجة فائض الملاك الوظيفي مع الجهات ذات العلاقة

ولجنة للاهتمام بالرياضيين المتميزين.



كما تم مناقشة الجانب المالي من قبل الأمين العام وأمين الصندوق ولجنة

برئاسة "عادل القريو" لحصر ممتلكات اللجنة ووضع تصور للمواقع الاستثمارية

وخريطتها مع ضرورة وضع لائحة للاستثمار.

كما تم الاتفاق على إعادة تصميم ميدان بشير الطرابلسي الواقع في جزيرة

الدوران المقابلة لمقر اللجنة الأولمبية بشارع عمر المختار.

وبخصوص موضوع الأكاديمية الأولمبية لتعليم كرة القدم، أسندت مهمة

الإشراف عليها لاتحاد كرة القدم.

وأخيرا تم مناقشة دور المرأة في الرياضة وتدعيم المكتب القانوني

والتواصل مع اللجان الأولمبية المناظرة وإبرام اتفاقات معها.

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