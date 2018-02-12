عميد بلدية "الشرقية" بالجنوب يضع النائب أحمد معيتيق في صورة معاناة المنطقة .

طرابلس 12 فبراير 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، ظهر اليوم الاثنين عميد بلدية " الشرقية" بالجنوب " امحمد الطاهر"، وأعضاء المجلس البلدي وأعيان المنطقة، بحضور وكيل وزارة المواصلات " عبدالمطلب البدوي".

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد استعرض عميد بلدية الشرقية ومرافقيه خلال اللقاء المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية وأدت لتدني مستوى الخدمات بمختلف المجالات لاسيما الصحية لعدم وجود مستشفى قروي، والانقطاع المستمر في الكهرباء، بالإضافة لعدم وجود فصول دراسية مناسبة بسبب عدم التزام شركات المقاولات بتنفيذ المدارس المقترحة.

كما اشتكوا من شبكة طرق البرية المتهالكة التي جعلتها في عزلة عن المناطق المجاورة. بالإضافة للنقص في المياه الصالحة للشرب.

وتم خلال اللقاء مناقشة المشاكل المترتبة بسبب عدم ضبط الحدود الجنوبية.

وأبدى النائب معيتيق تفهمه لمعاناة سكان البلدية بسبب ضعف الإمكانيات، وأكد بأنه سيقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعاب التي تعاني منها المنطقة كي تتمكن البلدية من تقديم خدماتها للمواطن وفق الإمكانات المتاحة.



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