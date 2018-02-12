سيالة يبحث مع نائب وزير الخارجية الاوغندي ملف الاستثمارات الليبية بأوغندا .الإثنين ، 12-02-2018 - 19:40:00

سيالة يبحث مع نائب وزير الخارجية الاوغندي ملف الاستثمارات الليبية بأوغندا .أسطنبول 12 فبراير 2018 ( وال ) -اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بأسطنبول اليوم الاثنين مع نائب وزير خارجية جمهورية أوغندا هنري أوريم اوكيلو وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثاني للمراجعة الأفريقي التركي .
وبحث الجانبان وفقا للمكتب الاعلامي للوزارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين و ناقشا ملف الأستثمارات الليبية بجمهورية أوغندا ، اضافة الى ملفات الهجرة غير القانونية و الأستحقاقات القارية القادمة بما فيها القمة الأفريقية الإستثنائية المقبلة بالعاصمة الرواندية كيغالي خلال شهر مارس المقبل .


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