المفوضية العليا للإنتخابات : عدد الناخبين وصل (2.363.609) ألف ناخب منهم مليون امرأة .

طرابلس 12 فبراير 2018 ( وال ) - كشفت المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات أن العدد الإجمالي للناخبين وصل (2.363.609) ألف ناخب كما وبلغ عدد المسجلين في الخارج (1.852).

وبيّنت المفوضية في تقريرها اليومي الذي نشرته اليوم الاثنين أن عدد المسجلين الجدد حتى أمس الأحد بلغ (854.318) ألف ناخب جديد.

وأعلنت المفوضية أن عدد النساء اللاتي قمن بالتسجيل في سجل الناخبين بلغ المليون امرأة .

يشار إلى أن رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السايح كان قد أعلن عن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين من داخل ليبيا حتى يوم 15 فبراير الجاري .





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