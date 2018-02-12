المركز الوطني لمكافحة الأمراض يحذر من حليب أطفال في الأسواق ملوث ببكتريا السالمونيلا.





طرابلس 12 فبراير 2018 (وال) - حذَّر المركز الوطني لمكافحة الأمراض

اليوم الإثنين، من حليب أطفال مجفف تنتجه شركة لاكتاليس الفرنسية بسبب

تلوثه ببكتيريا "السالمونيلا أقونا".

وأوضحت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز في بيان، أنها تلقت

إشعارا من شبكة INFOSAN الدولية المعنية بسلامة الأغذية، يفيد بإصابة 37

طفلا في فرنسا ببكتيريا "السالمونيلا أقونا" مرتبطة بتناولهم حليب وأغذية

أطفال تنتجها مجموعة لاكتاليس.

وأوضحت الإدارة، أن هذا النوع من الحليب يوزع في السوق الليبي وتم

استيراده عن طريق إحدى شركات استيراد المواد الغذائية.

وتوقعت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بمركز مكافحة الأمراض حدوث حالات

إصابة ببكتيريا السالمونيلا اقونا بين الأطفال الأقل من ستة أشهر.

وشدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض على ضرورة إخطار الأطباء وأقسام

الأطفال حديثي الولادة بالمستشفيات، والتبليغ عن أي إصابات مرتبطة بهذا

النوع من الحليب.

يشار إلى أن أعراض الإصابة ببكتيريا السالمونيلا تشمل الإسهال والحمى

والمغص، وغالبا ما تكون بعد 12-72 ساعة من الإصابة، وقد تستمر أربعة إلى

سبعة أيام؛ ما قد ينتج عنه جفاف شديد لدى الرضع والأطفال دون السنتين.

ويتعافى المصابون غالبًا.

..(وال).