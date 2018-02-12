سيالة يعزي نظيره الروسي في ضحايا طائرة الركاب التى سقطت أمس . الإثنين ، 12-02-2018 - 18:35:00

سيالة يعزي نظيره الروسي في ضحايا طائرة الركاب التى سقطت أمس . طرابلس 12 فبراير 2018 ( وال ) - أعرب وزير الخارجية محمد سيالة في برقية تعزية بعث بها لنظيره وزير خارجية روسيا الاتحادية " سيرغي لافروف " عن أحر التعازي والمواساة في ضحايا الحادث المؤسف الذى وقع امس بسقوط طائرة الركاب الروسية التابعة إلى طيران" ساراتوف" والذي أدى إلى وفاة (71 ) شخصا كانوا على متنها .
وعبر " سيالة " في برقية التعزية عن عميق الحزن وصادق المواساة وخالص العزاء لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية روسيا الإتحادية فى هذا الحادث الأليم .

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