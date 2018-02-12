وزارة التعليم بحكومة الوفاق تُقر نظاما جديدا لتقييم التقدير العام في الشهادة الثانوية.







طرابلس 12 فبراير 2018 (وال) - أقر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني

عثمان عبد الجليل، نظاما جديدا بشأن تقييم التقدير العام للشهادة

الثانوية يقوم على احتساب أداء الطلاب في سنوات التعليم الثانوي الثلاث

مجتمعة.

وبحسب القرار الذي صدر، أمس الأحد، فإن التقدير العام الجديد للشهادة

الثانوية بشقيها العلمي والأدبي سيتوقف على احتساب متوسط درجات الطالب في

السنوات الثلاث من مرحلة التعليم الثانوي.

واستثنى القرار في مادته الثانية، الطلبة الدارسين في السنة الثانية

والثالثة ثانوي بشقيها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2017 - 2018.

يشار إلى أن امتحانات الدور الأول للمرحلة الثانوية ستقام ما بين 15 و 26

من يوليو المقبل، فيما تقام امتحانات الدور الثاني ما بين 26 أغسطس و 6

سبتمبر المقبلين.

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