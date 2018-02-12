رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفداً من مدينة العجيلات .

طرابلس 12 فبراير 2018 ( وال )-استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفداً من مدينة العجيلات ضم عدداً من الحكماء والأعيان ومنظمات المجتمع المدني ورئيس وأعضاء المجلس المحلي رفقة عضوي مجلسي النواب والأعلى للدولة عن المدينة.

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد رحب السراج في مستهل اللقاء بالوفد ومؤكداً على الأهمية التي يوليها المجلس الرئاسي في التواصل مع جميع مكونات المدن الليبية باعتبارها الجهات اللصيقة بالمواطن والأدرا بالهموم والصعوبات التي تواجهه.

ومن جهته عبر الوفد عن تقديره للجهود المخلصة التي يقوم بها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية والفاق بين كافة الليبيين.

كما استعرض الوفد الأوضاع التي تمر بها المدينة والصعوبات التي تواجه الكثير من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي نظراً لعدم استكمال صيانة مستشفى العجيلات العام وكذلك مستشفى النساء والولادة، الذي سيقدم خدماته للمدينة والمدن المجاورة.

وتناول اللقاء تفعيل الغرفة الأمنية بالمدينة من خلال التنسيق مع المنطقة العسكرية الغربية حتى يتسنى لها القيام بواجبها على أكمل وجه وتحقيق الامن والسلم الأهلي في المنطقة.



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