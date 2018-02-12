رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق له .

طرابلس 12 فبراير 2018 ( وال )-استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بطرابلس ظهر اليوم الإثنين "بيتر موارير" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق له، وبحضور القائمين على فرع الهلال الأحمر الليبي بطرابلس.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد رحب السراج في مستهل اللقاء بالوفد، مشيراً الى إن للمنظمة رصيداً هائلاً من الخبرة في التعامل مع مناطق الصراع في العالم، مؤكداً تطلع ليبيا إلى الاستفادة من إمكانيات وخبرة هذه المنظمة في معالجة الأوضاع في ليبيا وخصوصاً تقديم المساعدات للنازحين والمهجرين، منوهاً إلى أن المجلس الرئاسي على استعداد كامل للتعاون في هذا المجال والعمل على حلحلة كافة الصعوبات التي قد تواجه عمل الصليب الأحمر في ليبيا.

ودعا السراج إلى تكثيف التعاون، ليس مع جمعية الهلال الأحمر فقط، بل لتشمل العديد من المؤسسات مثل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.

كما أكد على أهمية وضع آلية مناسبة للتعاون بين المنظمة وشركائها الليبيين وبما يكفل أداء عملها على أكمل وجه.

ومن جهته عبر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن سعادته بزيارة ليبيا التي تأتي لبحث آفاق التعاون بين الجانبين وتعزيزه، مؤكدا بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد للتعاون مع الشركاء الليبيين في مختلف المجالات، بما في ذلك المساعدة في معالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.



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