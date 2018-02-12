سيالة : ليبيا لديها الإرادة السياسية القوية بأن تلعب دورا محوريا فى تطوير علاقاتها الثنائية والإقليمية والدولية .

أسطنبول 12 فبراير 2018 ( وال ) - أكد وزير الخارجية " محمد سيالة " أن ليبيا متواجدة على الساحتين الإقليمية والدولية ولديها الإرادة السياسية القوية بأن تلعب دورا محوريا فى تطوير علاقاتها الثنائية و الإقليمية و الدولية المبنية على مبادئ المساواة والمصلحة المشتركة و الإحترام المتبادل و هى عاقدة العزم على دعم استثماراتها فى القارة الأفريقية والتى تتجاوز 15 مليار دولار بعد أن أخذ اقتصادها فى التعافى تدريجيا .

وأشار " سيالة " في كلمته في المؤتمر الوزاري الثاني للمراجعة الأفريقي التركي والذي احتضنته مدينة إسطنبول بحضور 20 دولة وممثلين للتجمعات الأفريقية المختلفة الى أنه ورغم التحديات والصعوبات فإن المجلس hلرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى يعملان جاهدين على إرساء دعائم الأمن والإستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية وكذلك تحريك عجلة الإقتصاد بما يحقق التنمية والإزدهار للشعب الليبي وهى تتطلع إلى المزيد من تشابك المصالح مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها دول الإتحاد الأفريقى وجمهورية تركيا .

وتحدث " سيالة " في هذا المؤتمر ممثلا لليبيا ولإتحاد المغرب العربي الذي تتولى ليبيا رئاسته الدورية والذى يعتبر إحدي التجمعات الإقليمية والأفريقية الهامة منوها بالعلاقات المتميزة لليبيا مع الدول الأفريقية وتركيا ومذكرا بالاستثمارات الليبية الهامة في الدول الأفريقية .

وأشار الى دور تركيا في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في ليبيا والتى بلغت جملة قيمة العقود التى أوكلت لشركاتها العام 2010 ما يقارب العشرين مليار دولار وهى عقود توريدات ومقاولات فى كافة مجالات التنمية والعمران مؤكدا بأن ليبيا تعول على مساهمة الشركات التركية فى إعادة الإعمار .

وبيّن " سيالة " جملة الظروف والمتغيرات والأوضاع و التحولات التى نعيشها اليوم والتى أوجدت جملة من المتغيرات والتحديات الكبرى وفى مقدمتها محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله هي ماتفرض العمل معا من أجل تعزيز علاقتنا ليس فى المجالات الإقتصادية والتجارية رغم أهميتها بل فى المجالات السياسية والأمنية والإجتماعية والتعليمية ليكون التعاون شاملا وعميقا فى أهدافه وآلياته ، وإقامة تعاون إقليمى ودولى وإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية للدول الأعضاء مع الفضاء الأفريقى وعلى الصعيد العالمى.



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