أوبك لا تتوقع توازن سوق النفط قبل نهاية العام مع زيادة معروض المنافسين .





لندن 12 فبراير 2018م ( وال ) - قالت منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك "

اليوم الاثنين إن سوق النفط لن تتوازن مجددا إلا قرب نهاية 2018 نظرا

للإمدادات الإضافية من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين غير أعضاء في

المنظمة مما يعوض أثر اتفاق تقوده أوبك لتصريف تخمة المعروض العالمي.

وأضافت المنظمة في تقرير شهري أن المنتجين غير الأعضاء سيزيدون المعروض

بمقدار ( 1.4 ) مليون برميل يوميا هذا العام ، وتلك هي الزيادة الثالثة

على التوالي من توقع كان يبلغ ( 870 ) ألف برميل يوميا في نوفمبر الماضي

.

وأوضح تقرير " أوبك " أن تعافي سعر النفط المطرد منذ صيف 2017 وتجدد

الاهتمام بفرص النمو أفضى إلى قيام شركات النفط الكبرى بتعويض تأخرها على

صعيد أنشطة التنقيب هذا العام سواء في قطاع النفط الصخري أو أعمال المياه

العميقة .

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