مصادر اعلامية : روسيا تبحث عن أشلاء ضحايا تحطم طائرة .





موسكو 12 فبراير 2018م ( وال ) - يواصل عمال الطوارئ في روسيا اليوم وسط

حقول مغطاة بالثلوج خارج العاصمة موسكو عن أشلاء ضحايا حادث تحطم طائرة

الأحد أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 71 شخصا.

وذكرت مصادر اعلامية اليوم أن الرئيس الروسي " فلاديمير بوتين " أمر

لجنة خاصة بالتحقيق في سبب تحطم الطائرة وهي من طراز ايه.ان-148 والتي

تشغلها شركة ساراتوف للطيران بعد إقلاعها متوجهة إلى مدينة أورسك في

منطقة أورنبرج الواقعة على بعد 1500 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة.

وأضافت المصادر أن من بين الأسباب المحتملة لسقوط الطائرة التي يعمل

عليها المحققون الظروف الجوية والخطأ البشري والحالة الفنية للطائرة ،

مشيرة إلى ان طاقم الطائرة لم يرسل أي أشارة استغاثة.

ويحلل خبراء تسجيل الصندوق الأسود للطائرة الذي انتشل من الموقع

وأجزاء من جسم الطائرة ، فيما أظهرت لقطات التقطتها كاميرا مراقبة وتم

نشرها على الانترنت ما بدا أنها كرة ضخمة من النار في السماء.

وقال مسؤولون من وزارة الطوارئ الروسية في اجتماع بثه التلفزيون

الحكومي اليوم الاثنين إنهم يجرون تحاليل الحمض النووي مع أقارب الضحايا

للتعرف على هويات أصحاب الأشلاء.

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