مصادر مكسيكية : ( 6 ) قتلى في مواجهات بين عصابات إجرامية شمالي المكسيك .



المكسيك 12 فبراير 2018 ( وال )- لقي ما لا يقل عن ( 6 ) أشخاص مصرعهم

في حين أصيب سادس في مواجهات اندلعت بين عصابات إجرامية متصارعة في بلدة

" تشيماتيتان " بولاية " خاليسكو " الواقعة شمالي المكسيك.

ونقلت مصادر اعلامية عن بيان للنيابة العامة المكسيكية الليلة الماضية

أن المواجهات اندلعت مطلع الأسبوع الجاري على طريق تشيماتيتان-سان مارتين

دي بولانيوس بالمنطقة الشمالية بخاليسكو .

وأضافت أن وكلاء النيابة عثروا على ست جثث لرجال جميعهم لقوا حتفهم

بطلق ناري، وألقت السلطات المحلية القبض على السادس.

وصادرت السلطات المحلية عدة أسلحة نارية وأعيرة عيار 7.62 مم في مكان

الواقعة.

وتعاني المكسيك من نشاط زائد لعصابات الجريمة المنظمة، التي تنشط في

عمليات تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وتتقاتل فيما بينها على

مناطق النفوذ والنشاط بشمال وجنوب البلد اللاتيني.

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