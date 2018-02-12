الصليب الأحمر: إصابة ( 178 ) ألفا من مواطني كوريا
الشمالية بأنفلونزا الخنازير .
الإثنين ، 12- 02- 2018 - 15:12:00
جنيف 12 فبراير 2018 ( وال )- أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب
الأحمر والهلال الأحمر اليوم الاثنين إصابة أكثر من ( 178 ) ألفا من
مواطني كوريا الشمالية بفيروس أنفلونزا الخنازير (H1N1) في الفترة ما بين
أول ديسمبر و23 يناير الماضيين .
ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للمنظمة أنها خصصت ( 303 ) آلاف و ( 779
) فرنكا سويسريا (247 ألفا و901 يورو) للتعاطي مع حالة الطوارئ ذات الصلة
بالكوارث.
وقالت مسئولة في مكتب الاتحاد بكوريا الشمالية إن "تقديرات حكومية
أولية تشير إلى أن العدوى تنتشر بسرعة" ، ومن شأن هذه المقدرات أن تسمح
للصليب الأحمر بحماية صحة ( 373 ) ألف شخص عرضة للخطر بسبب هذا الوباء
مثل الأطفال والمسنين والمرضى والعاملين في قطاع الصحة .
...( وال )...