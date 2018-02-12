الصليب الأحمر: إصابة ( 178 ) ألفا من مواطني كوريا الشمالية بأنفلونزا الخنازير .





جنيف 12 فبراير 2018 ( وال )- أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب

الأحمر والهلال الأحمر اليوم الاثنين إصابة أكثر من ( 178 ) ألفا من

مواطني كوريا الشمالية بفيروس أنفلونزا الخنازير (H1N1) في الفترة ما بين

أول ديسمبر و23 يناير الماضيين .

ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للمنظمة أنها خصصت ( 303 ) آلاف و ( 779

) فرنكا سويسريا (247 ألفا و901 يورو) للتعاطي مع حالة الطوارئ ذات الصلة

بالكوارث.

وقالت مسئولة في مكتب الاتحاد بكوريا الشمالية إن "تقديرات حكومية

أولية تشير إلى أن العدوى تنتشر بسرعة" ، ومن شأن هذه المقدرات أن تسمح

للصليب الأحمر بحماية صحة ( 373 ) ألف شخص عرضة للخطر بسبب هذا الوباء

مثل الأطفال والمسنين والمرضى والعاملين في قطاع الصحة .

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