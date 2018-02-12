إصابة مواقع أمريكية وبريطانية بفيروس لتعدين العملات الرقمية .





لندن 12 فبراير 2018 ( وال ) - ذكر موقع " ذا ريجستر " الالكتروني

المتخصص في التكنولوجيا أن ألوف المواقع الإلكترونية بما في ذلك مواقع

تديرها وكالات حكومية أمريكية وبريطانية تعطلت لعدة ساعات أمس الأحد بسبب

رمز جعل متصفحات الانترنت تستخدم في تعدين العملات الرقمية.

ونقلت مصادر اعلامية غربية عن الموقع إن أكثر من ( 4200 ) موقع أصيبوا

بنسخة خبيثة من أداة تستخدم على نطاق واسع معروفة باسم «براوزألاود» من

مُصنع البرمجيات البريطاني " تيكست هيلب " والتي تعرض للناس صفحات على

الانترنت ذات مشاكل في الرؤية .

وأضاف موقع ذا ريجستر الإلكتروني أن النسخ المصابة «ببراوزألاود»

تسببت في أن يُستخدم البرنامج المثبت لتعدين عملة مونيرو الرقمية على

الكمبيوترات التي تزور المواقع المصابة من أجل توليد المال للمتسللين

الذين يقفون خلف هذا الهجوم.

من جهتها قالت " تيكست هيلب " للموقع الإلكتروني إنها أغلقت العملية

عن طريق تعطيل «براوزألاود» وفي نفس الوقت يقوم فريقها الهندسي بتحري

الأمر.

وأشارت المصادر الاعلامية إلى أن هذه الأنباء تأتي وسط زيادة في عدد

الهجمات الإلكترونية باستخدام برامج تجبر أجهزة الكمبيوتر المصابة على

تعدين عملات رقمية بالنيابة عن المتسللين.

كما تزايد انتشار هذه المخططات في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع حجم

تجارة عملة بيتكوين وعملات معدنية أخرى.

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