إغلاق مطار لندن سيتي بسبب العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية .





لندن 12 فبراير 2018 ( وال )- أغلق مطار لندن سيتي وألغيت كافة رحلاته

الجوية اليوم عقب العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية في منطقة

قريبة منه .

وأفاد متحدث بأسم شرطة لندن أن إغلاق المطار سيؤثر على 16 ألف مسافر

بعد عثور عمال بناء على القنبلة أمس الأحد ، مشيرا إلى أن العتاصر

الامنية تتعاون مع عناصر من البحرية البريطانية بغرض إزالة القنبلة.

وأوضحت الشرطة أنها أقامت منطقة معزولة على مساحة 214 مترا وأنه تم

إجلاء الممتلكات التي تتواجد بداخلها.

وشدد المتحدث الشرطي على أن الأهمية تكمن في "اتخاذ كافة الخطوات

الضرورية والاحتياطات" للتعامل مع الحادث "بطريقة آمنة".

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