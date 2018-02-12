سيالة يبحث مع نظيره التركي بأسطنبول عودة الشركات لاستكمال تنفيذ المشروعات الضخمة المتعثرة والمتوقفة في ليبيا .

أسطنبول 12 فبراير 2018( وال )-اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني" محمد سيالة" باسطنبول اليوم الاثنين مع وزير خارجية تركيا "مولود تشاووش أوغلو " وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الثاني الأفريقي التركي .

ووفقا للمكتب الاعلامي للوزارة فقد تناول الاجتماع بحث أوجه التعاون بين

البلدين في مختلف المجالات وتعزيز التنسيق والتشاور في القضايا ذات

الأهتمام المشترك . وجدد " سيالة " خلال هذا الاجتماع التأكيد على عودة الشركات التركية لاستكمال تنفيذ المشروعات الضخمة المتعثرة والمتوقفة في البنية التحتية والإنشاءات والإسكان ، مؤكدا على أهمية الشراكة والمصلحة المتبادلة التى تربط ليبيا وتركيا . وأشار في هذا الخصوص الى أن قيمة العقود التي أوكلت للشركات التركية قد بلغت العام 2010 ما يقارب 20 مليار دولار وهي عقود توريدات ومقاولات وإنشاءات في كافة مجالات التنمية والعمران ، وههو مايعول عليها في إعادة إعمار ليبيا .





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