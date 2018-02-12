السفير الهولندى يعلن افتتاح مكتب تمثيل دبلوماسي في طرابلس، تمهيدا لاستئناف عمل السفارة مجددا .الإثنين ، 12-02-2018 - 14:21:00

السفير الهولندى يعلن افتتاح مكتب تمثيل دبلوماسي في طرابلس، تمهيدا لاستئناف عمل السفارة مجددا .طرابلس 12 فبراير 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد
معيتيق"، صباح اليوم الإثنين، سفير مملكة هولندا لدى ليبيا " إريك
ستراتينغ"، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك
بين البلدين.
ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد رحب "معيتيق" في مستهل اللقاء الذي
عقد بديوان رئاسة الوزراء، بالسفير وأشاد بدور هولندا الداعم لحكومة
الوفاق الوطني، ولمسار الوفاق، ودعا، هولندا للإسهام في المشروعات
الاقتصادية و خاصاً الصحة في ليبيا، مشيرا أن سنة 2018 ستكون سنة اعادة
تفعيل معظم المشروعات الخدمية المتوقفة .
ومن جهته جدد السفير، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وأعلن عن افتتاح
مكتب تمثيل دبلوماسي في طرابلس، تمهيدا لاستئناف عمل السفارة مجددا،
وأبدى استعداد هولندا لدعم ليبيا في مختلف المجالات، ومساعدة الشعب
الليبي للخروج من الأزمة الراهنة، بما يسهم في حل الاختناقات السياسية
والأمنية والاقتصادية.


...( وال )..

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