الخارجية المصرية والأمريكية: ندعم انتخابات ليبيا واتفاق الصخيرات أساس الحل .

القاهرة 12 فبراير 2018 (وال)- أكد وزير الخارجية الأمريكي، " ريكس تيلرسون "، أن مصر والولايات المتحدة تدعمان خطة عمل الامم المتحدة واجراء انتخابات في ليبيا كي يعم الاستقرار.

وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري " سامح شكري " بالقاهرة ، إن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات أساس للحل في ليبيا، مشيرا الى ان هناك اتفاق في الرؤى مع مصر، مؤكدا ان أمريكا تقف كشريك لمصر في حربها ضد الإرهاب .





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