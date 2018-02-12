المؤسسة الوطنية للنفط تثني على قرار النائب العام بإصدار مذكرات اعتقال للمهربين في المنطقة الغربية.



طرابلس 12 فبراير 2018 (وال)- أثنت المؤسسة الوطنية للنفط على قرار

النائب العام بإصدار مذكرات اعتقال لأكثر من 144 مهرباً في المنطقة

الغربية ، مؤكدة دعمها للجهود التي يقوم بها مكتب النائب العام في حماية

حقوق الشعب الليبي ضد أعمال المجرمين واللصوص.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر موقعها الالكتروني؛ ان التهريب يكلف

الاقتصاد الليبي والمواطنين مئات الملايين، وأولئك الذين يشاركون في مثل

هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة يعملون ضد مصالح جميع الليبيين ويسببون

المعاناة في مختلف المدن .

وأكد مجلس الادارة على استمرار المؤسسة في تقديم تقارير دورية ومعلومات

عن عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات الاجرامية الى مكتب النائب

العام.

وعبر مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط عن تقديره للمسؤولين وأعضاء

النيابة والمحققين في مكتب النائب العام وعلى رأسهم ، رئيس قسم التحقيقات

الصديق الصور وذلك على جهودهم الاستثنائية في تقديم المجرمين للعدالة.

وتتطلع المؤسسة الوطنية للنفط (بحسب البيان) لالقاء القبض بحق كل من اجرم

في حق الشعب الليبي وأهدر ثرواته وعلى رأسهم ابراهيم جضران وكل من تواطئ

معه بالدعم والتحريض على اقفال الموانئ النفطية.

واضافت المؤسسة في بيانها : إن مذكرات الاعتقال هذه تعتبر نجاح على

الصعيد المحلي والدولي وتؤكد للجميع أن رجال ليبيا، سيعيدون بنائها لتصبح

بلداً حديثاً يحترم القانون وينعم بالازدهار .

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