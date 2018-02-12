اللجنة المشرفة على صيانة غرف التحكم بمستودعات شركة البريقة تعقد اجتماعها الأول في بنغازي.





بنغازي 12 فبراير 2018 ( وال )- عقدت اللجنة المكلفة بالإشراف على صيانة

وتطوير غرف التحكم بالمستودعات في شركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق

الوسطى والشرقية إجتماعها الأول بمقرها في بنغازي عبر الدائرة المغلقة

بإدارتي طبرق وطرابلس ببنغازي.

وقال رئيس اللجنة المهندس" إيهاب بووذن" فى كلمة له ان سياسات تنفيذ

المهام الموكلة للجنة والتي تقتضي تنفيذ العمل على عدة مراحل، وستكون في

مرحلتها الأولى بصيانة وتطويرعدة مواقع في طبرق وبنغازي وطرابلس .

كما تطرق رئيس اللجنة الى تقسيم كل موقع إلى ثلاث منظومات رئيسة، تمثلت

في منظومة الخزانات، ومنظومة الاستلام والتعبئة وتفريغ الوقود، ومنظومة

الأنابيب .

كما تم خلال الاجتماع تكليف كل عضو من أعضاء اللجنة، بمهام عمل لإمكانية

ربط المواقع الثلاث، لمراقبة عمليات التشغيل بعامة المناطق، إلى جانب عرض

منظومة خاصة بمراقبة إدارة المشاريع بشكل مفصل لمجريات عمل اللجنة .

.....( وال بنغازى)....