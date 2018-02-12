المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين مشروعات الكهرباء .





طرابلس 12 فبراير 2018 ( وال ) - أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

القرار رقم 82 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لإعداد خطة أمنية متكاملة

لتأمين مشروعات الكهرباء وعلى الأخص مشروعات محطات توليد الطاقة

الكهربائية.

ونص القرار الذي تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه في مادته

الاولى أن تكون اللجنة برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة وعضوية مندوبين

عن وزارتي الدفاع والداخلية والشركة العامة للكهرباء والإدارة العامة

لحماية الطاقة الكهربائية ، على أن يصدر بتسمية المندوبين الوزير المختص

أو من له صلاحياته .

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب

المادة الاولى من القرارا على اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو اعداد خطة

أمنية متكاملة لتأمين مشروعات الكهرباء وعلى الأخص مشروعات محطات توليد

الطاقة الكهربائية وكذلك تأمين مواقع هذه المشروعات والخبراء والعاملين

بها وتأمين تنقلاتهم خلال فترة تنفيذ الأعمال داخل مواقع المشاريع

وخارجها.

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