جهاز الحرس البلدي ككله يقوم بجولة تفتيشية على المحال والمخابز والصيدليات الواقعة في نطاق البلدية.



ككلة 12 فبراير 2018 (وال) - قام جهاز الحرس البلدي ككله اليوم

الاثنين بجولة ميدانية للتفتيش على عدد من المحال والمخابز والصيدليات الواقعة في

نطاق البلدية وذلك للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت مصادر الحرس البلدي أن أعضاء الجهاز ضبطوا خلال الجولة بعض

المواد الغذائية والتي تم الابلاغ عنها من قبل اصحاب المحلات وكذلك

الأدوية منتهية الصلاحية حيث تم اتلاف هذه المواد بإشراف رئيس مركز الحرس

البلدي ككله.

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