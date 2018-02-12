أمين عام مجلس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الخطوات العاجلة لإنقاذ أرشيف الهيئة .

طرابلس 12 فبراير 2018 ( وال ) - بحث أمين عام مجلس الوزراء "الطاهر عامر" أمس مع رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون "محمد البيوضي" الخطوات العاجلة لإنقاذ أرشيف الهيئة ، بعد تعرضه للتلف والعمل

على نقله لمكان آمن تتوفر فيه شروط التخزين .

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الأرشيف السينمائي الذي يضم أعمال ووثائق تعود للعام 1912 في كل المجالات، والخطوات التي اتخذت للحفاظ عليه .

وطالب المشاركون في الاجتماع بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الاتفاقيات السابقة مع عدد من الدول فيما يخص الأرشفة بطرق علمية.

وقد أثنى امين عام مجلس الوزراء على الجهود المبذولة للمحافظة على هذا الإرث .. مؤكدا استعداده للعمل على حلحلة الصعوبات التي تعيق عمل الهيئة للمحافظة على ارشيفها.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مدير المركز الوطني للسينما "عبدالله الزروق"، ومدير مركز المعلومات والتوثيق "طارق ناصر"، وعدد من المسؤولين بالهيئة .



... وال ...