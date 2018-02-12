افتتاح مراقبة الاقتصاد ببلدية ابوسليم .الإثنين ، 12-02-2018 - 12:16:00

افتتاح مراقبة الاقتصاد ببلدية ابوسليم .طرابلس 12 فبراير 2018 (وال) - احتفل أمس الاحد بافتتاح مراقبة الاقتصاد ببلدية ابوسليم والتي ستكون تبعيتها لوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني وذلك في اطار استراتيجية التعاون المتبادل بين مؤسسات الدولة.
وذكرت مصادر بالبلدية ان ذلك يأتي من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين اصحاب الانشطة الاقتصادية والتجارية وتذليل كافة الصعاب امامهم بصورة مباشرة.
وأوضحت ذات المصادر أن هذه الخطوة تهدف كذلك الى دعم النشاط الاقتصادي والتجاري بداخل بلدية ابوسليم ، وتسهيل الاجراءات امام المواطنين بدون أي عراقيل .
..(وال)..

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