سيالة يشارك في المؤتمر الوزاري التركي الافريقي بأسطنبول .
الإثنين ، 12- 02- 2018 - 12:19:00
أسطنبول 12 فبراير 2018 ( وال ) - شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق " محمد سيالة " اليوم الإثنين في فعاليات المؤتمر الثاني للمراجعة الوزاري
الأفريقي التركي الذي يعقد بأسطنبول التركية وبحضورعشرين دولة وممثلين
للتجمعات الأفريقية .
وأكد المكتب الاعلامي بالوزارة ان " سيالة " شارك في هذا المؤتمر ممثلا
لإتحاد المغرب العربي الذي تتولى ليبيا رئاسته الدورية .
وسيبحث المؤتمر سبل تعزيز علاقات التعاون بين تركيا والدول الإفريقية ،حيث يعكف المجتمعون على مراجعة ما تحقق من برامج التعاون التركي الأفريقي
في إطار تنفيذ خطة عمل 2063 الأفريقية .
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