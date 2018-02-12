سيالة يشارك في المؤتمر الوزاري التركي الافريقي بأسطنبول .

أسطنبول 12 فبراير 2018 ( وال ) - شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق " محمد سيالة " اليوم الإثنين في فعاليات المؤتمر الثاني للمراجعة الوزاري

الأفريقي التركي الذي يعقد بأسطنبول التركية وبحضورعشرين دولة وممثلين

للتجمعات الأفريقية .

وأكد المكتب الاعلامي بالوزارة ان " سيالة " شارك في هذا المؤتمر ممثلا

لإتحاد المغرب العربي الذي تتولى ليبيا رئاسته الدورية .

وسيبحث المؤتمر سبل تعزيز علاقات التعاون بين تركيا والدول الإفريقية ،حيث يعكف المجتمعون على مراجعة ما تحقق من برامج التعاون التركي الأفريقي

في إطار تنفيذ خطة عمل 2063 الأفريقية .





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