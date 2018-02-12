امريكا تعلن استعدادها إجراء محادثات مع كوريا الشمالية بشرط أن تقود هذه الجهود جارتها الجنوبية .





واشنطن، 12 فبراير2018 (وال) - أعلن نائب الرئيس الأمريكي،" مايك نبس"،

إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية، بشرط ان ستقود

كورياالجنوبية هذه الجهود الدبلوماسية لدى بدء العملية.

وجاءت هذه الفكرة عفب محادثات أجراها بنس مع رئيس كوريا الجنوبية، مون

جيه-ان، خلال زيارة لآسيا، تزامنت مع إنطلاق دورة الألعاب الأوليمبية

الشتوية "بيونج تشانج 2018".

وفي مقابلة مع صحيفة (واشنطن بوست) المحلية نشرت مساء الأحد، ذكر المسئول

الأمريكي لدى عودته من سيول إلى واشنطن، أنه أبرم اتفاقا مع كوريا

الجنوبية بشأن إجراء مباحثات مع كوريا الشمالية، تبدأ بعقد مباحثات مع

الشمال من جانب السلطات الكورية الجنوبية وبعد ذلك الأمريكية.

ووصف بنس الموقف الجديد لحكومته بأنه يمثل "ضغطا بدرجة قصوى وإلتزام في

نفس الوقت"، ما يمثل تغيرا جوهريا مقارنة بتعاطي الإدارة الأمريكية

السابقة مع هذه الأزمة.

وتوصل بنس لهذا الاتفاق في اجتماعين مع مون يومي الخميس والسبت الماضي.

ويأتي تغير موقف الإدارة الأمريكية بعد أن دعا زعيم كوريا الشمالية مون

إلى عقد قمة "في أقرب وقت ممكن" في بيونج يانج، وهي ثالث قمة في التاريخ

بين الكوريتين على هذا المستوى والأولى في غضون ما يزيد عن عشرة أعوام.

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