الخدمات الطبية ببنغازي تنظم ندوة حول رتفاع ضغط الدم "الأعراض وسُبل الوقاية" .





بنغازي 12فبراير 2018 (وال بنغازى)- نظمت إدارة الخدمات الطبية بقطاع

الصحة،ندوة علمية تحت عنوان ارتفاع ضغط الدم "الأعراض وسُبل الوقاية

والعلاج" .

وسيتم خلال الندوة التي تقام بالمعهد الصحي للعلوم الطبية بمدينة

بنغازي على مدى ثلاثة أيام إلقاء محاضرات توعية للأطباء والأطقم الطبية

عن مرض ارتفاع ضغط الدم .

ويلقي المحاضرات الأستاذ بكلية الطب في جامعة بنغازي ورئيس وحدة الباطنية

بمركز الاستشاري ورئيس جمعية الضغط الليبية الدكتور فتحي دخيل .

وقال الدكتور فتحي دخيل الأستاذ بكلية الطب في جامعة بنغازي ورئيس وحدة

الباطنية إن مشاركته في الندوة جاءت بناءً على دعوة من إدارة الخدمات

الطبية وتستهدف الندوة الأطباء بالمستشفيات العامة لزيادة الوعي بمخاطر

هذا المرض .

وأضاف دخيل أن الهدف من الندوة الخروج بتوصيات والتعريفات التي صدرت عن

الجمعيات الطبية الدولية، بالإضافة إلى آخر المستجدات .

(وال فرع بنغازي )