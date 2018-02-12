العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر بمنطقة الـ40 شرق مدينة سرت.الإثنين ، 12-02-2018 - 11:15:00



سرت 12 فبراير 2018 (وال) - أكدت مديرية الامن الوطني سرت انه تم العثور
على جثة متحللة عبارة عن هيكل عظمي على شاطئ البحر بمنطقة الـ 40 شرق
مدينة سرت.
واوضحت المديرية بحسب مكتبها الاعلامي انها تلقت معلومة عن ورود الجثة
وعلى الفور قام عدد من افراد البحث الجنائي سرت الى عين المكان وتم
انتشال الجثة ونقلها الى مستشفى أبن سينا التعليمي بسرت ووضعها بثلاجة
المستشفى إلى ان يتم اخد الاجراءات القانونية مع الجهات ذات العلاقة .
..(وال- سرت)..

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