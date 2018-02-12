مركز طبرق الطبي يكشف عن برنامج الأطباء الزوار وتوطين العلاج بالداخل .





بنغازى12 فبراير 2018 (وال بنغازى)- كشفت إدارة مركز طبرق الطبي عن

تنفيذ برنامج الأطباء الزوار وتوطين العلاج بالداخل.

ويهدف البرامج الذي تنفذه إدارة المركز بالتعاون والتنسيق مع استشاري

جراحة القلب الدكتور عمر المنقوش والفريق المرافق له،إجراء عدد من عمليات

القلب المفتوح للكبار " adult " والتي تُعد هي الأولى والتي تقام في

مركز طبرق الطبي.

وسيباشر الفريق الطبي في تنفيذ البرنامج، عقب استكمال الفريق الأمريكي

لجراحة الأطفال للعمليات الجراحية بالمركز،والذي من المتوقع أن يصل

الفريق على رأسها البروفسور نوفاك في شهر أبريل المقبل،لإجراء عدد من

عمليات القلب المفتوح للأطفال .

(وال)