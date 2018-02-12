مركز شرطة مطار بنينا الدولي تلقى القبض على أحد مهربي العملة الصعبة إلى خارج ليبيا .





بنغازى 12 فبراير 2018( وال )- تمكن أفراد وحدة التحريات بمركز شرطة

مطار بنينا الدولي من القبض على أحد مهربي العملة الصعبة إلى خارج ليبيا

.

وقال الناطق باسم الإدارة العامة لأمن المنافذ في بنغازي النقيب

البابا العبدلي إن عناصر وحدة التحريات بمركز المطار ألقت القبض على

المهرب الذي كان بحوزته مبالغ مالية من العملة الصعبة كان متوجهاً بها

إلى مدينة إسطنبول التركية .

وأوضح العبدلي أن المهرب كان يحمل معه 2000 دولار و900 ألف يورو

وسبيكة من الذهب و 17 كرت فيزا.

وأضاف الناطق باسم الإدارة العامة لأمن المنافذ أن المتهم أحيل بعد

القبض عليه إلى وحدة التحقيق بالمركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

حياله .

وأشار إلى أن عملية القبض جاءت بناء على تعليمات مدير أمن منفذ مطار

بنينا الدولي عقيد خالد السرير، لوحدة التحريات بالمركز بمتابعة أحد

مهربي الأموال خارج الدولة الليبية والقبض عليه .

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