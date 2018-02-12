اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الهندسي الأول بمدينة بنغازي.





بنغازي 12 فبراير 2018 ( وال )- اختتمت في مدينة بنغازي فعاليات

المؤتمر العلمي الهندسي الأول تحت شعار (إعادة إعمار - تطوير - حفاظ).

وانعقد المؤتمر الهندسي الأول بمقر كلية التقنية الكهربائية والإلكترونية

في منطقة القوارشة تحت إشراف الهيأة الوطنية للتعليم التقني والفني

وتنفيذ المعهد العالي لمهن البناء والتنفيذ ببنغازي.

ويهدف المؤتمر الذي انطلق يوم السبت الماضى إلى البحث في تجليات مصطلح

إعادة الإعمار وبلورة رؤى علمية وعملية لإعادة الإعمار بالإضافة إلى

إثراء المخزون المعرفي ورفع مستوى الوعي العام وفهم الاختصاصات الهندسية.

وتناول المؤتمر الكثير من قضايا الهندسية لإعادة الإعمار واستخدام

التقنيات الحديثة في إعادة الإعمار إلى جانب أفاق الحفاظ على الهوية

المعمارية والإرث المعماري وأبعاد التنمية المستدامة والإسكان وإعادة

الإعمار.

وحضر المؤتمر عدد من البحاث والأكاديميين وعمداء الكليات ومديري المعاهد

بمدينة بنغازي إلى جانب بعض من شركات الداعمة للمؤتمر.

وعرض في المؤتمر عدد كبير من الأوراق العلمية المقدمة من المشاركين

المحليين والدوليين بخصوص إعادة إعمار مدينة بنغازي.

ومن جهته قال رئيس المؤتمر العلمي الهندسي الأول عبد السلام يونس العوامى

"إن نجاح المؤتمر في نسخته الأولى كان بفضل الشركات الداعمة له والجهات

المنظمة لانعقاده".

وتابع العوامي "خرجنا من المؤتمر بعدة توصيات نهائية أهمها ضرورة الحفاظ

على النسيج العمراني والهوية المحلية عند إعادة الإعمار و استخدام

التقنيات الحديثة بالإضافة إلى الاستفادة من مصنع الأنابيب بالبريقة

ومكوناته بمشروع النهر الصناعي في إنشاء المساكن سابقة الصب".

وأضاف تركزت التوصيات على العمل لإعادة تدوير مخلفات المباني الخرسانية

وتطبيق تقنيات العمارة الخضراء والمواد الصديقة للبيئة في مرحلة إعادة

الإعمار إلى جانب ضرورة الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة

والتقنيات المصاحبة لها".

وأختتم رئيس المؤتمر قوله "شددت التوصيات النهائية على ضرورة استصدار

تشريعات خاصة للمناطق المتضررة والاطلاع على التجارب العربية والعالمية

للاستفادة منها في مرحلة الإعمار بعد اتباع خطوات علمية معتمدة من جهات

الاختصاص".

....( وال بنغازى)....