وسائل إعلامية كورية شمالية : زيارة الوفد الرفيع المستوى إلى الجنوب أسهمت في تحسين العلاقات بين الكوريتين.





سيئول، 12 فبراير 2018 ( وال ) - اختتم وفد من كوريا الشمالية برئاسة

"كيم كيم يو-جونغ " النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال

الحاكم أمس الاحد زبارة الى كوريا الجنوبية.

وأفادت وسائل إعلامية كورية شمالية اليوم الاثنين بأن الوفد شارك خلال

هذه الزيارة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ 23.

من جهتها ذكرت محطة التلفزيون الرسمية أن زيارة الوفد هذه إلى كوريا

الجنوبية أسهمت في تحسين العلاقات بين الكوريتين وخلق بيئة سلمية في شبه

الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن" كيم جونغ "وغيرهما من

أفراد الوفد الرفيع المستوى شاهدوا عروضا قدمتها الفرقة الفنية الكورية

الشمالية مع الرئيس الكوري الجنوبي ووزاء الوحدة والثقافة والرياضة

والسياحة وعمدة سيئول بارك وون-سون وفئات مختلفة من الكوريين الجنوبيين

والمبعوثين الدبلوماسيين لدى سيئول أمس في سيئول.

وقالت إن الوفد الرفيع المستوى حضر مأدبة غداء عقدها رئيس الوزراء لي

ناك-يون على شرف الوفد، ومأدبة عشاء أقامها رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي

إم جونغ-سوك تكريما للوفد في يوم 11 فبراير.

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